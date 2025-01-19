Пожарные спасли более 50 человек из горящего общежития в Курганской области

В Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли 51 человека из горящего общежития. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. С помощью самоспасателей пожарные спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина получила травмы.

Пожар на 60 квадратах ликвидировали 28 огнеборцев и восемь единиц техники МЧС. Причину произошедшего установят дознаватели ведомства.

Незадолго до этого в Богородске Нижегородской области пожарные потушили возгорание на месте взрыва газа в двухэтажном доме. Площадь возгорания на улице Огарева составила 450 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы свыше 120 сотрудников МЧС и 40 единиц техники.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составила 1000 квадратных метров. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее в Смоленской области мальчик спас отца во время пожара в частном доме.