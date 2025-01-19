Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли более 50 человек из горящего общежития в Курганской области

МЧС: в Шадринске из горящего общежития спасли 51 человека
close
МЧС России

В Шадринске Курганской области сотрудники МЧС спасли 51 человека из горящего общежития. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в пятиэтажном общежитии загорелись две комнаты. С помощью самоспасателей пожарные спасли 31 человека, из них 15 детей. По автолестнице спустили 20 человек. Одна женщина получила травмы.

Пожар на 60 квадратах ликвидировали 28 огнеборцев и восемь единиц техники МЧС. Причину произошедшего установят дознаватели ведомства.

Незадолго до этого в Богородске Нижегородской области пожарные потушили возгорание на месте взрыва газа в двухэтажном доме. Площадь возгорания на улице Огарева составила 450 квадратных метров. Для борьбы с огнем были задействованы свыше 120 сотрудников МЧС и 40 единиц техники.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составила 1000 квадратных метров. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее в Смоленской области мальчик спас отца во время пожара в частном доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами