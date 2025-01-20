Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Органы проверят высказывания мэра Стамбула о семье генпрокурора

Мэр Стамбула Имамоглу попал под следствие за слова о детях генпрокурора
close
AP

Генпрокуратура Стамбула начала расследование в отношении мэра города Экрема Имамоглу, его подозревают в угрозах детям генпрокурора. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Имамоглу обратился заочно к генпрокурору Акыну Гюрлеку в одной из телепередач, отметив, что намерен «выкорчевать и выбросить управляющий генпрокурором разум».

Позднее Имамоглу ответил в соцсетях на публикации о начатом расследовании. Мэр подчеркнул, что не угрожал ничьим детям, в его словах был лишь призыв «к беспристрастной юстиции».

До этого сообщалось, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о намерении судиться с одним из руководителей компании – производителя БПЛА Baykar Халуком Байрактаром.

Конфликт разгорелся из-за твитов в соцсети вокруг израильской тематики. Байрактар гневно ответил пользователю соцсети X Эврену Явузу, который косвенно намекнул, что компания Baykar участвовала в продаже авиатоплива Израилю.

Один из руководителей компании – производителя дронов заявил, что автор твита якобы является членом команды, занимающейся пиар-кампаниями Имамоглу.

Ранее турецкий суд решил депортировать россиянина за фото в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами