Органы проверят высказывания мэра Стамбула о семье генпрокурора

Мэр Стамбула Имамоглу попал под следствие за слова о детях генпрокурора

Генпрокуратура Стамбула начала расследование в отношении мэра города Экрема Имамоглу, его подозревают в угрозах детям генпрокурора. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Имамоглу обратился заочно к генпрокурору Акыну Гюрлеку в одной из телепередач, отметив, что намерен «выкорчевать и выбросить управляющий генпрокурором разум».

Позднее Имамоглу ответил в соцсетях на публикации о начатом расследовании. Мэр подчеркнул, что не угрожал ничьим детям, в его словах был лишь призыв «к беспристрастной юстиции».

До этого сообщалось, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о намерении судиться с одним из руководителей компании – производителя БПЛА Baykar Халуком Байрактаром.

Конфликт разгорелся из-за твитов в соцсети вокруг израильской тематики. Байрактар гневно ответил пользователю соцсети X Эврену Явузу, который косвенно намекнул, что компания Baykar участвовала в продаже авиатоплива Израилю.

Один из руководителей компании – производителя дронов заявил, что автор твита якобы является членом команды, занимающейся пиар-кампаниями Имамоглу.

Ранее турецкий суд решил депортировать россиянина за фото в метро.