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Мэр Стамбула собрался судиться с главой Baykar после твитов об Израиле

Мэр Имамоглу заявил о намерении судиться с одним из руководителей Baykar

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AP

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о намерении судиться с одним из руководителей компании-производителя БПЛА Baykar Халуком Байрактаром. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт разгорелся из-за твитов в соцсети вокруг израильской тематики. Байрактар гневно ответил пользователю соцсети X Эврену Явузу, который косвенно намекнул, что компания Baykar участвовала в продаже авиатоплива Израилю.

Один из руководителей компании-производителя дронов заявил, что автор твита якобы является членом команды, занимающейся пиар-кампаниями Имамоглу.

«Обращаюсь к Имамоглу <…>: хватит отправлять своих псов на цепи в атаку», — написал Байрактар в соцсети X.

В официальном аккаунте мэрии Стамбула назвали слова Байрактара в адрес мэра клеветой и ложью и пообещали начать юридический процесс против Байрактара.

До этого совладелец турецкой компании Baykar, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар в соцсети X обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лукавстве.

Ранее в Турции испытали новый Bayraktar.

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