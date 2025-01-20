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Мэрия Липецка получила сообщение о минировании 10 городских школ

Правоохранители проверяют сообщения о минировании 10 школ Липецка
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Правоохранители проверяют сообщение о минировании 10 школ Липецка, которое поступило на почту мэрии Липецка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

«В подобных случаях необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям работающих на месте сотрудников правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.

23 декабря в Дагестане задержали подростка, оставившего множество ложных сообщений о минировании. Полицейские несколько месяцев разыскивали неизвестного, который звонил на номера учебных учреждений и сообщал о том, что их здания заминированы. Это продолжалось с сентября по декабрь. Подозреваемым оказался 16-летний житель Дербента, у которого изъяли более 35 сим-карт различных операторов, а также несколько телефонов.

До этого в Благовещенске осудили подростка, сообщавшего о бомбах в школах. Несовершеннолетнего признали виновным и приговорили к 80 часам обязательных работ. Помимо этого, подросток должен возместить все затраты и ущерб.

Ранее в Челябинске подросток не хотел идти на экзамен и «заминировал» школу.

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