Мэрия Липецка получила сообщение о минировании 10 городских школ

Правоохранители проверяют сообщение о минировании 10 школ Липецка, которое поступило на почту мэрии Липецка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

«В подобных случаях необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям работающих на месте сотрудников правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.

23 декабря в Дагестане задержали подростка, оставившего множество ложных сообщений о минировании. Полицейские несколько месяцев разыскивали неизвестного, который звонил на номера учебных учреждений и сообщал о том, что их здания заминированы. Это продолжалось с сентября по декабрь. Подозреваемым оказался 16-летний житель Дербента, у которого изъяли более 35 сим-карт различных операторов, а также несколько телефонов.

До этого в Благовещенске осудили подростка, сообщавшего о бомбах в школах. Несовершеннолетнего признали виновным и приговорили к 80 часам обязательных работ. Помимо этого, подросток должен возместить все затраты и ущерб.

Ранее в Челябинске подросток не хотел идти на экзамен и «заминировал» школу.