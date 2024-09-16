В Амурской области подросток сообщил о «минировании» школ и попал под суд

Суд вынес приговор подростку из Благовещенска, который сообщал о ложном минировании школ. Об этом сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

Инцидент произошел в январе, но приговор по делу вынесли сейчас. По версии следствия, молодой человек позвонил в МЧС и рассказал о том, что несколько учебных заведений Благовещенска якобы заминированы. Преступление россиянин совершил из хулиганских побуждений.

Специалисты выехали на указанные места, но выяснилось, что каких-либо опасных предметов в школах нет. Спустя некоторое время сотрудники регионального управления ФСБ задержали осужденного.

Заседание суда проходило в закрытом формате. Сам фигурант признал вину в содеянном и помогал следствию. Помимо этого, в инстанции учли состояние здоровья молодого человека и условия жизни.

Несовершеннолетнего признали виновным и приговорили к 80 часам обязательных работ. Помимо этого, подросток должен возместить все затраты и ущерб.

Ранее в Ивановской области подросток девять раз «минировал» школу, чтобы не учиться.