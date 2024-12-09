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Челябинский подросток не хотел идти на экзамен и «заминировал» школу

В Челябинске подросток стал фигурантом дела из-за нежелания идти на экзамен

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Pixabay

В Челябинске 14-летний подросток «заминировал» школу и стал фигурантом дела из-за нежелания идти на экзамен. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, информация о тревожном сообщении, в котором говорилось о минировании школы, поступила в полицию от директора образовательного учреждения. Стражи порядка прибыли на место и обследовали территорию. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что сообщение о «минировании» отправил 14-летний ученик той же школы. Подросток пояснил, что в этот день в образовательном учреждении планировались экзамены, на которые он не хотел идти, и решил сорвать уроки с помощью ложного сообщения о терроризме.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее из школ в Петербурге из-за лжеминера эвакуировали более 14 тысяч человек.

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