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В Новосибирске без отопления остались более 90 зданий

В Новосибирске более 90 зданий остались без отопления из-за устранения дефектов
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Dmitrij Galacewicz/Shutterstock/FOTODOM

В Дзержинском и Кировском районах Новосибирска более 90 зданий оказались отключены от отопления. Об этом сообщает местное издание NGS со ссылкой на данные мэра города Максима Кудрявцева и Сибирской генерирующей компании (СГК).

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Кудрявцев уточнил, что отключения в Дзержинском районе затронули 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения, одно лечебное и четыре прочих. Причиной стало устранение дефектов перед похолоданием на улице Лазарева. В работах задействованы четыре звена, 21 человек и 10 единиц техники.

Telegram-канал «СГК Новосибирск» в свою очередь сообщает, что дефекты также устраняют в Кировском районе на улице Покрышкина, где временно отключены 36 зданий, включая 28 многоквартирных домов.

25 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение тепла, которое затронуло свыше 100 многоквартирных домов и ряд социально-значимых объектов. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, без отопления остались 107 многоквартирных жилых домов, а также восемь социально-значимых объектов, включая четыре детских сада, больницу, лицей, гимназию и школу. Причиной случившегося послужил дефект трубопровода диаметром 500 мм.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.

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