«Деревья накрыли ЛЭП»: жители 74 деревень в Тверской области две недели живут без света

Почти две трети населенных пунктов Калининского округа Тверской области в конце ноября остались без света из-за снежного циклона, сообщил «Газете.Ru» глава местной администрации Сергей Румянцев. По его словам, сейчас без электричества остаются около 880 человек из 74 населенных пунктов.

«Думаю, что такое массовое отключение электричества в Калининском округе впервые. Охранная зона ЛЭП была расчищена, что нельзя сказать про зону государственного лесного фонда. Деревья накрыли собой линии электропередачи, повредив старые опоры, а также новые самонесущие изолированные провода. По нашей оценке, на сегодняшний день 74 населенных пункта в Калининском округе остаются без света, из них 21 — находится на генераторе. В двух населенных пунктах частично нет электричества. В общей сложности без электроэнергии находятся 880 человек. В данный момент в восстановлении задействовано 20 бригад от РЭС, работы ведутся круглосуточно», — сказал он.

Румянцев добавил, что для жителей организовали пункты обогрева и временного размещения. В сами населенные пункты, по его словам, подвозят воду.

Чтобы помочь людям в этой непростой ситуации, администрацией были организованы пункты обогрева и временного размещения на базе нескольких гостиниц, с трехразовым питанием, возможностью принять душ, зарядить телефоны и т.д. В самих населенных пунктах был организован подвоз воды. Особое внимание было направлено на соцобъекты, а также котельные. Они питались от электрогенераторов. По мере включения населенных пунктов генераторы перемещались на другие территории, где потребность в электричестве оставалась», — пояснил он.

До этого жители деревень Троица и Трубино рассказали «Газете.Ru», что все еще живут без света, — в критической ситуации люди получают лишь отписки от организаций, а работы по восстановлению откладываются.

21 ноября около 20 населенных пунктов Тверской области после обильных снегопадов остались без электроснабжения. Дороги в некоторых поселках завалило снегом и деревьями — туда перестали приезжать автолавки с продуктами.

27 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что за прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у 15 тыс. жителей Верхневолжья. 1 декабря, губернатор сообщил, что еще восьми тысячам граждан вернули электричество. Он признал, что в некоторых населенных пунктах работы еще ведутся.

Ранее оставшиеся без света жители Тверской области пожаловались на бездействие властей.