В Новосибирске без отопления осталось более 100 многоквартирных домов

МЧС: в Ленинском районе Новосибирска без отопления осталось более 100 домов

В Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение тепла, которое затронуло свыше 100 многоквартирных домов и ряд социально-значимых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 04:40 (00:40 мск) 25.12.2024 от оперативного дежурного ЕДДС города Новосибирска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Ленинском районе», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, без отопления остались 107 многоквартирных жилых домов, а также восемь социально-значимых объектов, включая четыре детских сада, больницу, лицей, гимназию и СОШ. Причиной случившегося послужил дефект трубопровода диаметром 500 мм. В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

24 декабря глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону около 80 тыс. горожан остались без теплоснабжения из-за порыва на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» в Северном микрорайоне.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.