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Власти РФ не поддержали закон о пределах самообороны при проникновении в жилье

Кабмин РФ не поддержал законопроект о самообороне при проникновении в жилье
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Shutterstock

Кабмин РФ не поддержал законопроект о пределах самообороны при проникновении в жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Инициатором законопроекта стал депутат Госдумы от ЛДПР, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действия, направленные на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, не являются превышением пределов самообороны в случае незаконного проникновения в жилье.

В конце 2024 года в Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия. За оправдание этого преступления предлагается взимать с нарушителей до 10 тыс. рублей.

Также в российских салонах красоты появятся QR-коды для жертв домашнего насилия.

Кроме того, в Госдуме призвали судить по действующим статьям УК за домашнее насилие.

Ранее почти 90% россиян одобрили принятие закона о домашнем насилии.

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