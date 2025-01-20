Власти РФ не поддержали закон о пределах самообороны при проникновении в жилье

Кабмин РФ не поддержал законопроект о самообороне при проникновении в жилье

Кабмин РФ не поддержал законопроект о пределах самообороны при проникновении в жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Инициатором законопроекта стал депутат Госдумы от ЛДПР, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действия, направленные на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, не являются превышением пределов самообороны в случае незаконного проникновения в жилье.

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