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В Госдуме призвали судить по действующим статьям УК за домашнее насилие

Депутат Бессараб: судить за домашнее насилие следует строго по УК РФ

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За совершаемые в семье преступления – домашнее насилие – следует судить виновного по уже существующим статьям Уголовного кодекса, считает член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Преступления против здоровья, чести и достоинства личности одинаково тяжелы вне зависимости от того, в отношении кого совершаются, подчеркнула она в пресс-центре НСН.

По словам Бессараб, в России после декриминализации отдельных статей УК обеспечили равное наказание в едином правовом поле за все преступления. Если вводить отдельные статьи за домашнее насилие, то будет переписана почти половина кодекса, многие разделы будут повторяться, заявила она.

«Преступления против здоровья и жизни, чести и достоинства личности – одни и те же преступления, независимо от того, против кого, они были совершены», — подчеркнула парламентарий.

Однако сегодня является проблемой, что в 80% случаев при вызове полиции после насилия в семье в конечном итоге за нарушителя вступается сама жертва. Подобные случаи рассматриваются со смягчающими обстоятельствами, но в целом наказывать за домашнее насилие следует также, как за любое другое насилие, убеждена Бессараб.

«Что, в семье не бывает побоев? Бывает, к сожалению. Не бывает доведения до самоубийства? Тоже, к сожалению, бывает. Но судить за такие преступления нужно в одном правовом поле в соответствии с действующей статье Уголовного кодекса», — заключила депутат.

До этого омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие. По ее словам, в прошлом году было много обращений по данному поводу и несколько десятков жалоб.

Ранее почти 90% россиян одобрили принятие закона о домашнем насилии.

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