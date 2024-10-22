В российских салонах красоты появятся QR-коды для жертв домашнего насилия

В салонах красоты в скором времени появятся QR-коды, которые предоставят посетительницам всю необходимую информацию о кризисных центрах для жертв домашнего насилия. Обратиться в эти учреждения смогут попавшие в трудную ситуацию женщины, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

Это будет совместная акция с салонами красоты, к которой планируется привлечь аппарат московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минаевой, отметила Буцкая.

«Давайте там разместим QR-коды, не будем останавливаться», — призвала парламентарий.

По данным МВД, в России в 2021-22 годах жертвами домашнего насилия, которых не смогли спасти, стали 895 женщин. Было выявлено порядка 300 тыс. административных правонарушений, связанных с домашним насилием.

Ранее в Госдуме призвали судить по действующим статьям УК за домашнее насилие.