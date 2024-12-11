В Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия

В Госдуме рассмотрят законопроект о введении штрафов за пропаганду домашнего насилия. За оправдание этого преступления предлагается взимать с нарушителей до 10 тыс. рублей, сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Законопроект разработали депутаты от «Новых людей» во главе с Ксенией Горячевой. Авторы инициативы подчеркивают, что само понятие «бьет – значит любит» и подобные ему должны исчезнуть из оборота. В обществе следует порицать формирование терпимости к этому, убеждены парламентарии.

«Традиционной ценностью россиян всегда были семья и любовь, бережное отношение к близким», — подчеркнула Горячева, призвав не оставлять безнаказанными тех, кто пропагандирует домашнее насилие.

Размер штрафа предлагается установить на уровне от 5 до 10 тыс. рублей. Писатели и ученые, авторы различных работ, избегут наказания в случае, если не оправдывают домашнее насилие.

В качестве подтверждения необходимости принятия нормы депутат привела статистику за 2022 год, напомнив, что тогда в России насчитали более 158 тысяч случаев домашнего насилия, причем две трети пострадавших — это женщины.

Напомним, по данным МВД, в России в 2021-22 годах жертвами домашнего насилия, которых не смогли спасти, стали 895 женщин. Было выявлено порядка 300 тыс. административных правонарушений, связанных с домашним насилием. В Госдуме призывали судить за это преступление по уже существующим статьям Уголовного кодекса, а не вводить новые статьи. При этом почти 90% россиян одобрили принятие закона о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что в российских салонах красоты появятся QR-коды для жертв домашнего насилия.