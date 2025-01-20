112: убийцу женщины в автомобиле Куценко задержали в том же «Запорожце»

Убийцу, зарезавшего женщину в автомобиле актера Гоши Куценко, задержали в том же «Запорожце». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин не пытался скрыться с места преступления. Сообщается, что не менее 3 часов он провел рядом с трупом зарезанной им женщины. Жертве он нанес не менее 12 ударов ножом.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Задержанный ранее был неоднократно судим.

В понедельник, 20 января, стало известно, что в Москве в машине актера Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями. По данным источника издания, машина была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Представители актера не комментировали сообщения СМИ.

Ранее сообщалось, что Янис Тимма перед кончиной получил значительный гонорар.