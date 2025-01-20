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В машине Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями

Shot: в «Запорожце» Гоши Куценко нашли тело женщины, подозреваемый задержан
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Телеграм-канал «SHOT»

В Москве в машине российского актера Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника издания, машина была припаркована во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте.

Shot добавляет, что прохожие заметили тело женщины в «Запорожце», принадлежащем Куценко, утром 19 января. Машина была открыта.

Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что жертву убили несколько часов назад, на теле обнаружили множество ножевых ранений, рядом с телом — использованное средство контрацепции. Личность погибшей устанавливают, на вид ей от 30 до 35 лет.

Подозреваемый в убийстве задержан — Shot утверждает, что это 30-летний безработный Альберт А., ранее судимый за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование ведет СК под контролем прокуратуры.

Представители актера не комментировали сообщения СМИ.

Ранее сообщалось, что Янис Тимма перед кончиной получил значительный гонорар.

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