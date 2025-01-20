Латвийский баскетболист Янис Тимма перед кончиной получил внушительный гонорар в сумме 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил его друг Гатис Лининьш, пишет aif.ru.

«Мне подтвердили, что команда Alikson team полностью оплатила участие Яниса в своей команде. Источник не знает, в каком формате, но общая сумма вознаграждения составила 1 500 000 рублей», — объяснил Лининьш.

Друг не понимает, почему после подобного гонорара уже три недели после перевода денег у спортсмена не было «средств на оплату нормального жилья». Лининьш предположил, что часть полученных средств была выведена для погашения долгов по кредитным картам.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Накануне была опубликована одна из последних переписок Яниса Тиммы.

Ранее отец Яниса Тиммы обратился к Екатерине Гордон за помощью.