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Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы из-за призывов к экстремизму

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в призывах к экстремизму
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина РФ, призывавшего к экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что задержанный, используя аккаунт в иностранном мессенджере Telegram, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по признаку национальности», — заявили в ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

14 января сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Донецкой народной республике жительницу Мариуполя, заподозрив ее в призывах к терроризму и экстремизму. Согласно данным российской спецслужбы, подозреваемая неоднократно размещала в социальных сетях материалы с призывами к насилию и террористической активности в отношении определенной национальной группы.

В декабре Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского за пропаганду терроризма. Следствие установило, что мужчина пропагандировал среди членов экипажа рыболовного судна во время рейса необходимость насильственно сменить конституционный строй.

Ранее калужскую рок-группу запретили в России и признали террористической.

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