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Житель Камчатки получил срок за пропаганду терроризма на рыболовном судне

ФСБ: рыбака из Камчатского края осудили на два года за пропаганду терроризма

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Shutterstock

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского за пропаганду терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, мужчина пропагандировал среди членов экипажа рыболовного судна во время рейса необходимость насильственно сменить конституционный строй. Также он выражал явную поддержку Вооруженных сил Украины и одобрял потери российских военнослужащих в зоне СВО.

Во время обысков в квартире подозреваемого нашли гладкоствольное и нарезное огнестрельное и боевое холодное оружие, патроны, порох, военную экипировку иностранного производства. Все перечисленное изъяли.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

До этого в Татарстане полиция задержала сына председателя квалификационной коллегии судей республики Марата Гильманова. По данным журналистов, он обвиняется в оправдании терроризма. Предварительно, дело было возбуждено из-за его высказываний в соцсетях.

Ранее в Барнауле предъявили обвинение студенту-иностранцу по делу о призывах к терроризму.

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