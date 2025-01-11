Калужскую рок-группу запретили в России и признали террористической

Калужский районный суд признал террористической рок-группу и молодежное музыкальное анархистское объединение «Antisocial Distancing» (в переводе — «Антисоциальное Дистанцирование»). Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Деятельность коллектива запретили на территории России, а чуть позже, сообщает издание kp.ru, «Antisocial Distancing» добавят в реестр Росфинмониторинга как террористическую организацию.

Музыкальное объединение основали три жителя Калуги в 2019 году, и за годы существования группы четырех его участников привлекли по ч.2 ст.280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ч.1. ст.205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Три песни группы были внесены в федеральный список экстремистских материалов. Причиной, согласно информации «Оперативных сводок», стало то, что в текстах композиций «культивировались идеи вооруженного противостояния органам власти».

Также, добавляет Telegram-канал, в гараже одного из лидеров «Antisocial Distancing» висел портрет анархиста Михаила Хлобицкого, совершившего террористический акт в здании УФСБ России по Архангельской области.

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