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Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ в ДНР задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Донецкой народной республике (ДНР) арестовали жительницу Мариуполя по обвинению в призывах к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным российской спецслужбы, подозреваемая неоднократно размещала в социальных сетях материалы с призывами к насилию и террористической активности в отношении определенной национальной группы.

В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда) и части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В декабре Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского за пропаганду терроризма.

Ранее калужскую рок-группу запретили в России и признали террористической.

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