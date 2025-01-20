Аэропорт Ижевска возобновил авиасообщение после временных ограничений

Росавиация: в аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Ижевска возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Ижевск в 11:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в заявлении.

Утром 20 января Кореняко сообщил, что в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на фоне атак беспилотников.

Этим же утром прием и выпуск воздушных судов приостанавливали аэропорты Казани и Нижнекамска.

Незадолго до закрытия аэропортов в Казани произошли новые взрывы на фоне сообщений о возможности новых прилетов беспилотников. Telegram-канал Mash сообщал, что грохот, напоминающий взрывы, был слышен в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны сообщили о более 30 сбитых над Россией дронах за ночь.