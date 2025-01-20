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В аэропорту Ижевска ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на фоне атак беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в воздушной гавани ограничили прием и выпуск самолетов.

Этим же утром временные ограничения ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Незадолго до закрытия аэропортов в Казани произошли новые взрывы на фоне сообщений о возможности новых прилетов беспилотников. Telegram-канал Mash сообщал, что грохот, напоминающий взрывы, был слышен в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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