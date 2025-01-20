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Домашняя кошка лишила свою хозяйку работы

В Китае кошка случайно отправила сообщение об увольнении своей хозяйки
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Shutterstock/Nailia Schwarz

В Китае кошка случайно «уволила» свою хозяйку, отправив письмо работодателю, из-за чего женщина потеряла работу и годовую премию. Об этом сообщает South China Morning Post.

Двадцатипятилетняя жительница Чунцина в начале января написала черновик письма об увольнении, но не решилась его отправить, так как ей нужны были деньги для содержания девяти кошек. Однако один из ее питомцев решил за нее: камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда кошка запрыгнула на стол и случайно нажала кнопку на ноутбуке, отправив письмо начальнику.

Женщина попыталась объяснить ситуацию своему руководителю, перекладывая вину на своего кота, но ее игнорировали. В итоге она осталась без работы и без премии, которую многие компании выплачивают перед Праздником весны, который в этом году начнется в ночь на 29 января.

До этого с другой кошкой произошла не менее конфузная история. Так, у найденного на улице в Нидерландах кота обнаружили аллергию на других кошек. Кот, чью кличку владелец не стал разглашать, какое-то время назад переехал в дом мужчины с улицы. Однако питомец, хотя и освоился на новом месте, испытывал «странные симптомы». Тогда его отвели к кошачьему дерматологу и проверили на аллергены.

Оказалось, пишет аноним, что у кота имеется «аллергия на пыльцу, траву, пылевых клещей и кошек». Таким образом, причиной его недомогания стал кот, который уже жил в доме нидерландца.

Ранее пастух столкнулся с тигром в лесу и отбился от него с помощью палки.

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