Названа причина, почему коты пьют воду отовсюду, но только не из своей миски

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают пить воду откуда угодно — из ведра, лейки, раковины — только не из своей миски. Такое поведение часто воспринимается как каприз животного, но реальные причины зачастую кроются в особенностях физиологии и поведения кошек. Подробнее о них «Газете.Ru» рассказала доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

«Поскольку кошки — крайне чувствительные животные, то на их нежелание пить из миски может влиять, например, такая деталь, как запах материала емкости. Тот же пластик, который часто используется в производстве посуды для животных, может впитывать посторонние ароматы, что делает воду неприятной для чувствительного обоняния животного. Поэтому кошки и ищут другие источники, где они могут попить», — поясняет эксперт.

Кроме материала также важны форма и размер посуды. Узкие или слишком глубокие миски могут мешать кошке пить, ведь так ей приходится прижимать вибриссы — чувствительные усы, которые реагируют на малейшие прикосновения, к краям посуды. Это доставляет ей дискомфорт, который чаще всего становится причиной отказа от питья.

Как уточняет эксперт, большое значение имеет и место, где находится вода. Кошки в природе не пьют поблизости с пищей из соображений чистоплотности: частички добычи загрязняют воду и делают ее непригодной для употребления. В домашних условиях, когда питьевая миска стоит рядом с едой, это может вызывать у животного неприязнь на уровне инстинктов. Поэтому рекомендуется размещать воду подальше от корма, чтобы гранулы не попадали в нее, и она всегда была чистой. Кроме того, миска должна быть устойчивой или находиться на нескользящей поверхности.

«Согласно Всероссийской переписи домашних животных, две трети кошек живут в городских условиях. Не имея доступа к природным водоемам, ушастые жители квартир довольствуются тем, что им предлагает хозяин. Если в доступе только один источник воды — и тот вдруг загрязнен, то кошка может испытывать сильный стресс. В идеале — иметь несколько поилок в разных частях дома и регулярно обновлять их», — советует Онуфриенко.

Если кошка употребляет недостаточное количество жидкости, то это критично для ее здоровья, особенно если в рационе используется только сухой корм. Суточная норма воды для кота весом 4-5 кг составляет примерно 250 мл. Если кошка пьет меньше, а в ее плане питания нет влажного корма, откуда она может дополнительно получать воду, то это может привести к обезвоживанию и развитию мочекаменной болезни. Поэтому крайне важно следить, чтобы питомец пил достаточно, и обновлять ему воду ежедневно, рекомендует эксперт.

Если кошка все равно «не допивает», хотя миска для воды и место для питья подобраны верно, эксперт рекомендует использовать небольшие хитрости, которые помогут сделать воду более привлекательной для употребления.

«Вода, текущая из крана, напоминает кошкам природные источники и привлекает их больше, чем вода в миске. Поэтому многие из них с удовольствием пьют из специальных фонтанчиков, которые можно найти на любом маркетплейсе. Еще я рекомендую заморозить воду, в которой варились креветки, и добавлять по кубику в питьевую миску: лед будет источать легкий аромат, который привлечет кошку», — объясняет Онуфриенко.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать хорошую искусственную елку.