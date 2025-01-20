В московском логистическом центре почты нашли оружие и боеприпасы

SHOT: в Москве обнаружили пистолеты с патронами в логистическом центре почты

В московском логистическом центре Давыдково при обработке почты нашли четыре посылки с оружием. Подробности сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в посылках лежали два пистолета, включая один револьвер, патроны и снаряды. Отмечается, что на место происшествия в Марушкинском вызвали специалистов экстренных служб.

16 января сообщалось, что в Москве полицейские нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у 45-летнего жителя столицы.

Оружейный склад обнаружили на Изваринской улице. Во время обыска у москвича изъяли пистолет, автомат, ружья, револьверы, винтовки. Также у мужчины нашли магазины и затворы от пистолета и 200 патронов различного калибра.

В сентябре полицейские обнаружили схрон с более чем 3,2 тысячи боеприпасов у пенсионера в Северной Осетии.

Ранее сообщалось об инциденте в Приморье, где судимый мужчина пришел в ПВЗ маркетплейса с пистолетом.