В Северной Осетии у пенсионера нашли оружейный склад с более чем 3,2 тыс. боеприпасов

Житель Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела после того, как у него нашли большое количество оружия. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Арсенал обнаружили у 70-летнего пенсионера из села Гизель. Оружие не было зарегистрировано, по данным экспертов, все найденное пригодно по назначению.

«Полицейские обнаружили в подвале принадлежащего подозреваемому частного дома самозарядный нарезной спортивно-охотничий карабин, пистолет Макарова, пять магазинов, а также свыше 3 250 боеприпасов различного калибра, в том числе к пулемету Калашникова», – поделились в ведомстве.

Как рассказал сам россиянин, он приобрел этот дом в 2008 году. Только после того, как здание стало его собственностью, он нашел боеприпасы. После этого он перенес арсенал в подвал, там он оставался до визита правоохранителей.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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