У москвича нашли склад с огнестрельным оружием

МВД: в Москве у мужчины нашли арсенал с разнообразным огнестрельным оружием

В Москве полицейские нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у 45-летнего жителя столицы. Об этом сообщили в МВД.

Оружейный склад обнаружили на Изваринской улице. Во время обыска у москвича изъяли пистолет, автомат, ружья, револьверы, винтовки. Также у мужчины нашли магазины и затворы от пистолета и 200 патронов различного калибра.

Экспертиза показала, что пистолет был переделан и относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Однако стрелять из него можно. В автомате заменен ствол на самодельно изготовленный, и из него тоже можно было стрелять.

Остальное оружие еще изучают эксперты.

В отношении задержанного завели уголовное дело. Пока его отпустили под подписку о невыезде.

До этого в Москве 35-летнего IT-специалиста задержали после обыска в его квартире. По данным полицейских, в жилье мужчины нашли более двух тысяч патронов.

Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.