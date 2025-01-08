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Судимый житель Приморья пришел в ПВЗ маркетплейса с пистолетом

В Уссурийске мужчину задержали после посещения ПВЗ с пистолетом
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Телеграм-канал «Полиция Приморья»

В Уссурийске 62-летнего мужчину подозревают в том, что он принес в пункт выдачи пистолет. Об этом сообщает полиция Приморья.

По версии правоохранителей, мужчина пришел в ПВЗ маркетплейса, достал оружие, но вскоре ушел. Угрожал ли он находившимся рядом людям, не уточняется.

После произошедшего подозреваемого задержали. Им оказался местный житель.

«Пострадавших от действий мужчины нет. Его доставили в отдел полиции для разбирательства», – поделились в ведомстве.

Пистолет у задержанного изъяли, он оказался пневматическим. Известно, что мужчина был судим.

До этого в Кургане посетительница ПВЗ устроила скандал из-за отказа в возврате. Она хотела вернуть вещь, так как на ткани увидела пятно, но менеджер ей отказала. В результате клиентка набросилась на девушку и оттаскала ее за волосы.

В полиции организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудница ПВЗ маркетплейса и клиентка подрались в Ленобласти.

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