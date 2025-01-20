Специалисты проверили кровь умершего пресс-секретаря певца Shaman

В крови внезапно умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского не нашли запрещенных веществ. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По факту смерти Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу.

Коробкова-Землянского не стало 9 ноября 2024 года. В этот день 40-летний руководитель пресс-службы ЕМГ начал задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли ничем помочь.

13 ноября представителя певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась в закрытом формате. Для нее арендовали Большой траурный зал кладбища. В мероприятии приняли участие Дронов, а также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, телеведущий Андрей Малахов, блогер Лилия Абрамова и другие известные деятели.

Позже возможной причиной смерти Коробкова-Землянского назвали отравление.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, каким при жизни был Коробков-Землянский.