В Москве умер пресс-секретарь певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 40-летнего журналиста не стало вечером 9 ноября. Мужчина был дома со своей женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти его.

Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил и директор Дронова Александр Качан.

Коробков-Землянский до сотрудничества с Shaman работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям европейской медиагруппы.

Недавно Shaman стал лучшим артистом отечественной эстрады за 2024 год по мнению россиян. По данным опроса, Дронова назвали 38% россиян. Вторым выделили Олега Газманова. Его отметили 19%. В тройке лидеров также оказался Григорий Лепс (10%).

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