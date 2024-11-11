Пригожин рассказал, каким при жизни был пресс-секретарь Shaman

Пресс-секретарь певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский при жизни был вежлив и профессионален, рассказал продюсер Иосиф Пригожин. Воспоминаниями он поделился в беседе с «Пятым каналом».

Продюсер выразил соболезнования родным, близким, друзьям журналиста и артисту Shaman. По словам Пригожина, он давно знал Коробкова-Землянского.

«Он всегда был вежлив, приветлив, учтив, что немаловажно. С ним всегда было очень комфортно общаться, и он был профессиональным человеком в своей работе, в том деле, которым он занимался», — сказал он.

По словам Пригожина, мужчина был молодым и красивым, вел здоровый образ жизни. Других он призвал каждую минуту жизни делать добро людям, чтобы о них вспоминали «только хорошо, как об Антоне Коробкове».

40-летнего Коробкова-Землянского не стало 9 ноября. Мужчина был дома со своей женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти. Telegram-канал Mash сообщал, что у него случился сердечный приступ.

Ранее Shaman назвал пресс-секретаря своим другом и пожелал ему «Царствия Небесного».