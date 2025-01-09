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В Ленобласти мужчина взял автомобиль супруги и ушел с ним на дно пруда

78.ru: в Ленобласти мужчина заехал в пруд на машине жены
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photosoft/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти правоохранители выясняют обстоятельства аварии с машиной, съехавшей в пруд. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Кировском районе. Как рассказала хозяйка автомобиля, 6 января ее 42-летний муж распивал алкогольные напитки. В какой-то момент он позвонил супруге и заявил, что на ее транспорте поехал домой. После этого мужчина не связывался с возлюбленной.

Спустя два дня автомобиль обнаружили в пруду в коттеджном поселке «Острова». Его извлекли из водоема, но водителя спасти не удалось.

Ранее в Приморье, в устье реки Раздольная, на глубине четырех метров обнаружили автомобиль с парой. В этот момент толщина льда была около пяти сантиметров, что опасно даже для пешей прогулки по поверхности.

До этого в Забайкалье две фуры ушли под воду. Водители решили сократить путь и проехать по льду, но успели преодолеть только 15 метров от берега. Мужчины спаслись.

Ранее блогерши не надели спасательные жилеты на яхте ради красивого загара и ушли под воду.

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