На окраине Калуги и в регионе сбили два беспилотника

Шапша сообщил об уничтожении двух дронов на окраине Калуги и в регионе

Над территорией Калужской области — на окраине Калуги и в регионе — уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Силами противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожены два БПЛА. Один на окраине Калуги и один на территории Перемышльского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:17 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Шапша. В настоящее время на местах организована работа оперативных служб.

Накануне Шапша сообщил, что над Кировским районом Калужской области ночью сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Один из сбитых дронов упал на нежилое здание, возникший пожар потушили спасательные службы, никто не пострадал, добавил глава региона. По его словам, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.