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Рейсы из двух городов России перенаправили в Хабаровск

Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск
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Depositphotos

Рейсы из Новосибирска и Москвы в Южно-Сахалинск перенаправили на запасной аэродром в Хабаровск из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По ее информации, в Южно-Сахалинске фиксируется низкая видимость из-за густого тумана. Видимость в районе аэропорта составляет 400 метров, что представляет опасность при посадке воздушного судна. Согласно прогнозам синоптиков, улучшение метеоусловий произойдет к обеду понедельника, 20 января.

Утром 12 января циклон «Чарли» парализовал работу Пулково. По данным онлайн-сервисов, из-за сильной непогоды были задержаны около 90 рейсов. Ожидалось, что аэродром возобновит работу после 9:15 мск. Однако действие ограничений продлевали. В итоге первый рейс аэропорт принял только в 13:30 мск. Позднее воздушная гавань снова приостановила работу на 1,5 часа. Второй перерыв потребовался, чтобы сотрудники аэропорта могли привести коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние.

Ранее летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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