Во Владивостоке на Крещение зафиксировали температурный рекорд

Во Владивостоке температура воздуха 19 января превысила рекордный показатель, установленный в 1969 году. Об этом заявила ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе в беседе с ТАСС.

«19 января воздух прогрелся до +2,8°C», — отметила она.

Коридзе уточнила, что в 1969 году рекорд на эту дату составил +2°C.

Синоптик обратила внимание на то, что в Приморском крае с 20 января прогнозируется постепенное похолодание. В понедельник днем ожидается от -10 до +1°C, во Владивостоке — от -3 до -5°C, добавила Коридзе.

16 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весна в Москве, по прогнозам, наступит раньше обычного из-за недостатка снега, что приведет к более быстрому прогреванию воздуха. По его словам, при недостатке снега солнечная энергия в основном используется для прогрева воздуха, а не для таяния снега. Даже если в оставшиеся полтора месяца зимы выпадет снег, его количество все равно будет ниже нормы на фоне текущих погодных условий, уточнил синоптик.

Кроме того, Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Самой жаркой на планете стала дата 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура достигла 17,16°C. В Москве же среднегодовая температура составила +8°C.

Ранее были названы регионы России, где зима «не подвела».