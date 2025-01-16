Прошлый год назвали самым жарким в истории метеонаблюдений

Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым теплым за историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Его слова приводят «Известия».

«Сейчас уже можно говорить совершенно уверенно, что истекший год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений», — заявил он.

По словам Вильфанда, 2024 год стал самым жарким второй год подряд. Самой жаркой на планете стала дата 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура достигла 17,16 градуса. В Москве же среднегодовая температура составила плюс восемь градусов.

Синоптик отмечал, что на большей части территории России до конца января погода прогнозируется очень теплая. Он добавил, что в столице за первые 12 дней нового года воздух прогрелся до показателя, который на пять градусов превышает норму. А с 15 января и до конца недели в городе снова ожидается оттепель.

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