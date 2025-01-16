Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прошлый год назвали самым жарким в истории метеонаблюдений

Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым теплым за историю метеонаблюдений
close
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Его слова приводят «Известия».

«Сейчас уже можно говорить совершенно уверенно, что истекший год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений», — заявил он.

По словам Вильфанда, 2024 год стал самым жарким второй год подряд. Самой жаркой на планете стала дата 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура достигла 17,16 градуса. В Москве же среднегодовая температура составила плюс восемь градусов.

Синоптик отмечал, что на большей части территории России до конца января погода прогнозируется очень теплая. Он добавил, что в столице за первые 12 дней нового года воздух прогрелся до показателя, который на пять градусов превышает норму. А с 15 января и до конца недели в городе снова ожидается оттепель.

Ранее москвичам пообещали холодную весну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами