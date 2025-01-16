Вильфанд допустил раннее наступление весны в Москве

Весна в Москве, по прогнозам, наступит раньше обычного из-за недостатка снега, что приведет к более быстрому прогреванию воздуха. Об этом сообщил в интервью с изданию «Известия» Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

«Существует один ключевой фактор, который позволяет предположить, что март будет теплым и весна может прийти раньше. Этот фактор — малое количество снега. <...> Обычно максимальная высота снежного покрова наблюдается в начале марта. Снег накапливается в декабре, январе и феврале, и в это время не только высота, но и плотность снега достигают максимума. Если снег присутствует, то <...> солнечная энергия отражается, и значительная часть энергии уходит», — объяснил он.

Эксперт добавил, что при недостатке снега солнечная энергия в основном используется для прогрева воздуха, а не для таяния снега.

Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что даже если в оставшиеся полтора месяца зимы выпадет снег, его количество все равно будет ниже нормы на фоне текущих погодных условий. Тем не менее январь и февраль могут оказаться холодными, и более точные прогнозы можно будет сделать позже.

Также сегодня он заявил, что в ближайшие дни в Москве не ожидается значительного понижения температуры воздуха, но в конце месяца в столицу придут заморозки.

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