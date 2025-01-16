Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд допустил раннее наступление весны в Москве

Вильфанд: весна в Москве наступит раньше обычного из-за недостатка снега
close
Depositphotos

Весна в Москве, по прогнозам, наступит раньше обычного из-за недостатка снега, что приведет к более быстрому прогреванию воздуха. Об этом сообщил в интервью с изданию «Известия» Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

«Существует один ключевой фактор, который позволяет предположить, что март будет теплым и весна может прийти раньше. Этот фактор — малое количество снега. <...> Обычно максимальная высота снежного покрова наблюдается в начале марта. Снег накапливается в декабре, январе и феврале, и в это время не только высота, но и плотность снега достигают максимума. Если снег присутствует, то <...> солнечная энергия отражается, и значительная часть энергии уходит», — объяснил он.

Эксперт добавил, что при недостатке снега солнечная энергия в основном используется для прогрева воздуха, а не для таяния снега.

Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что даже если в оставшиеся полтора месяца зимы выпадет снег, его количество все равно будет ниже нормы на фоне текущих погодных условий. Тем не менее январь и февраль могут оказаться холодными, и более точные прогнозы можно будет сделать позже.

Также сегодня он заявил, что в ближайшие дни в Москве не ожидается значительного понижения температуры воздуха, но в конце месяца в столицу придут заморозки.

Ранее в Томской области из-за теплой погоды клещ проснулся и укусил мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами