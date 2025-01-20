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Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Депутат Кошелев: за неправильную утилизацию елки предусмотрен штраф
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Depositphotos

Россияне могут получить штраф за неправильную утилизацию елки. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат уточнил, что живая ель относится к крупногабаритным отходам. В связи с этим ее нельзя выбрасывать в контейнер для твердых отходов, отметил парламентарий.

«По ГОСТ Р 56195-2014 в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тысяч рублей», — сказал первый зампред.

Кошелев добавил, что для утилизации живой ели ее можно распилить. Тогда дерево можно будет выбросить в обычную мусорку, подчеркнул депутат.

13 января специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что отслужившие свой срок новогодние игрушки важно утилизировать без вреда для окружающей среды. Если во дворе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, эксперты советуют бумагу и стекло помещать в тот, что предназначен для отходов на переработку.

Ранее стало известно, когда россияне убирают новогодние елки.

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