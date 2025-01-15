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Стало известно, когда россияне убирают новогодние елки

«КП»: большинство россиян не убрали елку после новогодних праздников
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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (68%) россиян еще не убрали елку после новогодних праздников, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,4 тыс. человек.

40% из них уточнили, что ждали окончания всех праздников, в том числе и Старого Нового года, поэтому планируют сделать это в ближайшее время. Еще 21% опрошенных планируют оставить новогодние атрибуты минимум до конца января.

«После Крещения и уберем. Она такая нарядная, жалко с праздником прощаться!» — призналась участница опроса.

Еще 6% респондентов признались, что не любят разбирать елку, поэтому не хотят убирать ее вплоть до майских праздников. 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что убирают елку в определенные дни.

При этом 13% опрошенных россиян уже убрали дома праздничные украшения и саму елку. Оставшиеся 19% сообщили, что они не ставили елку в этом году.

Психолог Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что убирать елку с эмоциональной точки зрения — это значит закрывать период праздников и переходить к обычной жизни. По его словам, с точки зрения ментального здоровья, убирать елку нужно тогда, когда вы готовы к этому психологически, а не когда вам говорят традиции, приметы и советы.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки.

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