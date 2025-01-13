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Россиянам рассказали, как правильно утилизировать новогодние игрушки

Хозяйственники МО советуют отдельно утилизировать электрогирлянды
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Виталий Аньков/РИА Новости

Отслужившие свой срок новогодние игрушки важно утилизировать без вреда для окружающей среды. Об этом напомнили специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сообщение цитирует «Радио 1».

«Прежде всего, нужно подготовить предметы к утилизации: из электрических гирлянд вынуть батарейки, а с подарочных упаковок убрать все фольгированные и пластиковые элементы», — отметили в ведомстве.

Если во дворе установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, специалисты советуют бумагу и стекло помещать в тот, что предназначен для отходов на переработку.

Помимо этого, эксперты рекомендуют отвозить ненужный новогодний декор в пункты приема вторичного сырья, а электрические гирлянды — в пункты приема электроники и электротехники.

Профессор, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов до этого предупреждал, что неправильная утилизация натуральной новогодней елки может обернуться штрафом.

По словам юриста, ель необходимо сначала распилить, после чего аккуратно упаковать. Далее дерево можно отнести в обычный мусорный бак. Также его можно сдать в специализированный пункт переработки, напомнил Виноградов.

Ранее россиян призвали не выбрасывать елки после Нового года.

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