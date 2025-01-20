Сильный туман в Южно-Сахалинске вынудил два самолета уйти на запасной аэродром

Туман в Южно-Сахалинске заставил уйти 2 рейса на запасной аэродром в Хабаровске

Из-за сильного тумана в аэропорту Южно-Сахалинска два самолета вынуждены были уйти на запасной аэродром. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает портал «Сахалин.онлайн».

К 09:00 по местному времени (01:00 мск) видимость на взлетно-посадочной полосе составляла всего 400 метров. В связи с этим следовавший из Новосибирска рейс S7 5257 ушел на запасной аэродром в Хабаровске.

Спустя примерно час летевший из Москвы рейс FV 6283 авиакомпании «Россия» также был вынужден уйти на аэродром в Хабаровске.

По данным синоптиков, к середине дня ситуация с погодой в Южно-Сахалинске нормализуется.

8 января пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в город Термез, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана.

4 января несколько самолетов из России, летевших в киргизский областной центр Ош, перенаправили в Бишкек из-за тумана.

Ранее туман нарушил работу аэропорта в Лондоне.

Ранее туман нарушил работу аэропорта в Лондоне.