Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сильный туман в Южно-Сахалинске вынудил два самолета уйти на запасной аэродром

Туман в Южно-Сахалинске заставил уйти 2 рейса на запасной аэродром в Хабаровске
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Из-за сильного тумана в аэропорту Южно-Сахалинска два самолета вынуждены были уйти на запасной аэродром. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает портал «Сахалин.онлайн».

К 09:00 по местному времени (01:00 мск) видимость на взлетно-посадочной полосе составляла всего 400 метров. В связи с этим следовавший из Новосибирска рейс S7 5257 ушел на запасной аэродром в Хабаровске.

Спустя примерно час летевший из Москвы рейс FV 6283 авиакомпании «Россия» также был вынужден уйти на аэродром в Хабаровске.

По данным синоптиков, к середине дня ситуация с погодой в Южно-Сахалинске нормализуется.

8 января пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в город Термез, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана.

4 января несколько самолетов из России, летевших в киргизский областной центр Ош, перенаправили в Бишкек из-за тумана.

Ранее туман нарушил работу аэропорта в Лондоне.

Ранее туман нарушил работу аэропорта в Лондоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами