Летевшие в Ош самолеты перенаправили в Бишкек из-за тумана

Несколько самолетов из России перенаправили в Бишкек из-за тумана в городе Ош

Несколько самолетов из России, летевших в киргизский областной центр Ош, перенаправили в Бишкек из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАО «Международный аэропорт Манас».

В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах Красноярск — Ош (FV6794), Санкт-Петербург — Ош (U62734), Москва — Ош (YK748) и Екатеринбург — Ош (U62589). В настоящее время видимость в районе взлетно-посадочной полосы в Оше составляет 450-800 метров.

31 декабря летевшие в казанский аэропорт самолеты направили на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск) из-за временных ограничений. С пассажирами задержанных самолетов вели работу сотрудники авиагавани и представители авиакомпаний.

28 декабря летевшие в аэропорт Казани самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправили на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске из-за плана «ковер». Из онлайн-табло аэропорта следовало, что было перенесено время вылета из аэропорта Казани 11 авиарейсов и время прилета 14 самолетов.

Ранее авиакомпания из ОАЭ возобновила рейсы в Минводы после катастрофы в Актау.