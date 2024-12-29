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Туман нарушил работу аэропорта в Лондоне

В лондонском аэропорту Гатвик из-за тумана отменены десятки рейсов
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Из-за сильного тумана уже третий день нарушена работа лондонского международного аэропорта Гатвик. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В настоящее время в аэропорту отменено в общей сложности 58 рейсов. Представитель Гатвика призвал пассажиров перед выездом в аэропорт обязательно проверить, не отменен ли вылет их самолета. Такое же заявление сделала авиакомпания-лоукостер EasyJet. Она готова предоставить пассажирам питание и гостиницы.

В настоящее время густой туман опустился на большинство британских аэропортов, что привело к многочисленным отменам и задержкам авиарейсов. Рождественские каникулы для десятков тысяч пассажиров были сорваны.

По данным Метеорологического бюро Великобритании, в некоторых районах видимость может снизиться до 100 метров.

29 декабря сообщалось, что самолет рейса МоскваЕреван авиакомпании Flyone приземлился в Тбилиси из-за тумана.

Ранее самолет из Москвы не смог из-за тумана совершить посадку в узбекском Термезе.

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