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Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Термезе из-за тумана

Рейс Uzbekistan Airways из Москвы не смог приземлиться в Термезе из-за тумана
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в город Термез, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

«Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9610 Москва — Термез принял решение об уходе в Самарканд из-за сильного тумана в аэропорту назначения», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе отметили, что посадка лайнера в Самарканде прошла в штатном режиме. Самолет вылетит в Термез при улучшении погодных условий, уточнили в компании.

Накануне самолет Boeing 737, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно приземлился в московском аэропорту Внуково. На борту самолета находились 173 пассажира и члены экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, пассажиры самолета отправятся в Самарканд на другом лайнере. Решение было принято из-за технических неполадок на борту первого воздушного судна.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте из-за поломки двигателя.

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