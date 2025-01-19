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В Госдуме готовы к дополнительной индексации пенсий россиян

Депутат ГД Бессараб объяснила важность индексации пенсий россиян
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Павел Лисицын/РИА Новости

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила RT, что при необходимости пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы.

По ее словам, это важно делать, поскольку у неработающих пенсионеров нет других источников дохода для того, чтобы закупать продукты, предметы первой необходимости и лекарства.

«С учетом роста инфляции у человека сокращаются такие возможности [покупать необходимое]. Значит, очень важно, чтобы сохранить реальный уровень дохода», — заявила Бессараб.

Она отметила, что если уровень годовой инфляции составит 9,52%, то пенсии будут проиндексированы как минимум на 2,22%.

До этого член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина говорила о том, что индексация пенсий затронет порядка 40 млн российских пенсионеров. Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны готов к таким мерам.

Ранее юрист объяснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году.

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