В Госдуме готовы к дополнительной индексации пенсий россиян

Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила RT, что при необходимости пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы.

По ее словам, это важно делать, поскольку у неработающих пенсионеров нет других источников дохода для того, чтобы закупать продукты, предметы первой необходимости и лекарства.

«С учетом роста инфляции у человека сокращаются такие возможности [покупать необходимое]. Значит, очень важно, чтобы сохранить реальный уровень дохода», — заявила Бессараб.

Она отметила, что если уровень годовой инфляции составит 9,52%, то пенсии будут проиндексированы как минимум на 2,22%.

До этого член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина говорила о том, что индексация пенсий затронет порядка 40 млн российских пенсионеров. Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны готов к таким мерам.

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