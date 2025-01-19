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Стало известно о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий россиянам

Депутат Стенякина: бюджет готов к дополнительной индексации пенсий россиянам
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Федеральный бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий российским гражданам. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам (дополнительной индексации — «Газета.Ru»)», — отметила собеседница агентства.

Парламентарий добавила, что индексация страховых пенсий затронет порядка 40 миллионов российских пенсионеров.

Несмотря на то что пенсии уже были проиндексированы с 1 января текущего года, возможна еще одна индексация, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам парламентария, это может произойти в случае, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой.

В свою очередь член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб сообщила, что Правительство России может до 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий с поправкой на уровень инфляции за прошлый год.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.

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