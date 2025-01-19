Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге сосед спас пенсионерку от передачи аферистам почти 5 млн рублей

В Петербурге сосед не позволил пенсионерке отдать мошенникам почти 5 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Петербурга не позволил пенсионерке перевести деньги мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

С женщиной связались аферисты и под видом сотрудников телекоммуникаций выманили у нее данные. Спустя некоторое время пенсионерку уговорили передать курьеру более 4,9 миллиона рублей.

В момент, когда петербурженка спускалась к доставщику, на нее обратил внимание сосед. Мужчина забрал у пожилой женщины телефон, позвонил сыну пенсионерки и вызвал полицию.

Сотрудники МВД задержали 17-летнего молодого человека из Новосибирска, который приехал забирать деньги. На данный момент подросток находится в изоляторе. Известно, что он нередко менял хостелы, в которых и проживал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве мошенники во время разговора с пенсионером выяснили, что в квартире у него есть $100 тысяч. Аферисты убедили мужчину выбросить деньги в окно, где их поймал курьер.

Ранее продюсер НТВ продал Mazda CX-5 и отдал 3,5 млн рублей мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами