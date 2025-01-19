Продюсер НТВ продал машину ради «сотрудников ФСБ»

Продюсер НТВ Денис Шуйский отдал примерно 3,5 млн рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Впервые мошенники позвонили 52-летнему корреспонденту и продюсеру НТВ Денису Шуйскому в середине декабря 2024 года. Мужчину предупредили, что с ним свяжется якобы сотрудник ФСБ для профилактического разговора о мошеннических действиях. Спустя час ему перезвонили и начали разводить по стандартной схеме: якобы кто-то пытается взять на его имя кредит и перевести деньги на Украину»,— говорится в публикации.

В итоге мужчину убедили взять кредит и перевести на «безопасные счета». Также Шуйский по совету мошенников купил новый телефон, скачал приложение и перевел средства. Позднее продюсер также взял еще один кредит, снял $5 тыс. сбережений и отправил их злоумышленникам.

«Денису позвонил еще один «сотрудник ФСБ» и убедил продать его машину марки Mazda CX-5 в автосалоне и полученные деньги также перевести», — указывает Baza.

Продюсер заподозрил неладное только когда мошенники попросили купить его 10 л бензина и спички. Мужчина подал заявление в полицию. Ущерб составил 3,42 млн рублей.

До этого в Липецкой области пресекли криминальную схему незаконного заработка на инсценировках ДТП.

«Двое злоумышленников нашли сообщников, которые согласились участвовать в криминальной схеме. В их задачу входило инсценировать дорожно-транспортные происшествия на специально подобранных для этого автомобилях», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты обращались в страховые компании для получения выплат.

Ранее в Барнауле сотрудники автосалона разработали аферу и похитили 23 млн рублей.