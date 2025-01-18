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Московский пенсионер выбросил с балкона $100 тысяч, поверив мошенникам

В Москве пенсионер из-за мошенников выбросил с балкона $100 тысяч
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Shutterstock

В Москве 92-летний пенсионер поверил мошенникам и выбросил с балкона $100 тысяч. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, аферист позвонил пожилому москвичу по видеосвязи, используя технологию подмены изображения, и выдал себя за руководителя одного из госорганов и его помощника. Злоумышленник убедил пенсионера принять участие в «операции по поимке преступников».

Мошенники обманом путем выяснили у пожилого мужчины, что в его доме хранятся $100 тысяч. Под предлогом якобы размещения в страховой ячейке преступники сказали пенсионеру выбросить эти деньги в окно после условного сигнала, применяемого «для конспирации». Москвич последовал инструкциям и швырнул средства курьеру злоумышленников с балкона. Аферисты также убедили его снять средства со счета супруги и направить ему «финансовый документ», который якобы гарантировал возврат накоплений.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка поймали 20-летнего курьера, который получал у пенсионера вторую часть денег. Дело находится на контроле в прокуратуре.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram.

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