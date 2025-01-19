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Часть иностранных водительских прав станут недействительными в России с 1 апреля

МВД: иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными
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Алексей Филиппов/РИА Новости

У некоторых проживающих на территории России иностранцев в этом году станут недействительными водительские права. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Ограничения коснутся тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получения российского гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Источник агентства уточнил, что норма есть в положениях закона, вступившего в силу еще в апреле 2024 года. Водителям, которые будут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, будет грозить штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от вождения автомобилем до восстановления прав.

До этого в России приняли закон, согласно которому полиция с 5 марта этого года получит право свободно заходить в жилища мигрантов, которые подпадают под режим высылки. Речь идет не только о домах, квартирах или ином типе жилья, но и о любом помещении, где фактически проживает мигрант, в отношении которого принято решение о высылке в страну происхождения.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.

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